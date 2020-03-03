عايز تستجم في هدوء امتلك شاليه في السخنة واستجم في اي وقت

عايز تستجم وتريح اعصابك من الدوشة امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستجم في اي وقت وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة