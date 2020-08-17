عايز تستثمر وتقسط في نفس الوقت تعالي ع العاصمة امتلك محل

(للتقسيط)
|عايز تستثمر وتقسط في نفس الوقت تعالي ع العاصمة الادارية الجديدة امتلك محل في smart mall بالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وبأقل مقدم وبأقل سعر للمتر ومساحته 40م تشطيب كامل بجوار فندق الماسة مباشرة وبجانب حي الوزارات و الحي الحكومي وبجانب محطة المونوريل المركزية يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك في العاصمة او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|901,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065218
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