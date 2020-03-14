عايز تستثمر وتصيف في نفس الوقت امتلك في راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز تستثمر وتصيف في نفس الوقت امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك في راس سدر واستثمر او صيف مع اولادك طول ايام السنة وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومرسي لليخوت ومارينا للصيد وهتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 75,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/3/2020
رقم الإعلان: 2055955
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7/3/2020
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7/3/2020
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- في جنوب سيناء مصر

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7/3/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه علي بحر راس سدر وعيشها علي مزاجك - في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه علي بحر راس سدر وعيشها علي مزاجك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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5/3/2020
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