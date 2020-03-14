عايز تستثمر وتصيف في نفس الوقت امتلك في راس سدر

امتلك شاليهك في راس سدر واستثمر او صيف مع اولادك طول ايام السنة وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومرسي لليخوت ومارينا للصيد وهتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر