عايز تستثمر م غير ماتدفع مقدم تعالي امتلك محل في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز تستثمر م غير ماتدفع مقدم تعالي امتلك محل في العاصمة - في القاهرة مصر

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عايز تستثمر من غير ماتدفع مقدم تعالي العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امتلك محل 70م بدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او تواصل معنا علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 735,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063415
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وسط اكبر كثافة سكانية في العاصمة امتلك محلك وقسط براحتك

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20/7/2020
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18/7/2020
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18/7/2020
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18/7/2020
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18/7/2020
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18/7/2020
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18/7/2020
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18/7/2020
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15/7/2020
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15/7/2020
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