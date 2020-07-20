عايز تستثمر م غير ماتدفع مقدم تعالي امتلك محل في العاصمة

(للبيع)
|عايز تستثمر من غير ماتدفع مقدم تعالي العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امتلك محل 70م بدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او تواصل معنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|735,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063415
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