لو عايز تستثمر في مكان مختلف امتلك في راس سدر واستثمر براحتك وكمان ممكن تصيف طول ايام السنة وتقضي الويك اند في اي وقت والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومحلات تجارية وتراك للدراجات وخدمات تانية اكتر اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر