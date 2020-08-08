عايز تستثمر في العاصمة بدون مقدم تعالي ع مول sixty

(للتقسيط)
|تعالي امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك بدون مقدم و وسط كل الخدمات الحكومية وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية واكبر شبكة مواصلات في العاصمة والمحل 62م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 اوابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|847,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064519
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