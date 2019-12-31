عايز تستثمر فلوسك بشكل أمن؟

في العاصمة الادارية الجديدة هتستثمر فلوسك بشكل أمن ومربح جدا وجمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات ونادي رياضي و محلات تجارية وخدمات تانية كتير والشقة 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue