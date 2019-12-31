عايز تستثمر فلوسك بشكل أمن؟

(للتقسيط)
|في العاصمة الادارية الجديدة هتستثمر فلوسك بشكل أمن ومربح جدا وجمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات ونادي رياضي و محلات تجارية وخدمات تانية كتير والشقة 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047218
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