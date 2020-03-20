عايز تستثمر صح امتلك محلك بالعاصمة وسط الموظفين والسكان

(للتقسيط)
|استثمر صح واضمن مستقبل اولادك وامتلك محل تجاري في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمار ناجح ومربح وبعائد اكبر ومحلك 75م بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد والمحل امام وزارة المالية مباشرة واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم واكبر مجمع سينما بالعاصمة الجديدة يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|863,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056630
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