عايز تستثمر بعائد اكبر ومحتار تعالي امتلك في العاصمة وشوف احلي استثمار

محتار ليه وانت في ايدك تمتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة تستثمر فيها براحتك بعائد اكبر في كمبوند zavani ارقي واهدي كمبوند بالعاصمة والخدمات كلها جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا علي 01279848994