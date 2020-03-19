عايز تستثمر بعائد اكبر ومحتار تعالي امتلك في العاصمة وشوف احلي استثمار

(للبيع)
|محتار ليه وانت في ايدك تمتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة تستثمر فيها براحتك بعائد اكبر في كمبوند zavani ارقي واهدي كمبوند بالعاصمة والخدمات كلها جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056415
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