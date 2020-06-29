عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محلك في العاصمة

(للبيع)
|عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم الكبير في مول smart بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم بمساحة 40م تشطيب كامل بالقرب من الحي الحكومي والحي الدبوماسي والمحطة المركزية للمونوريل اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|136,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061850
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