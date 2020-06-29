عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محلك في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محلك في العاصمة - في القاهرة مصر

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عايز تستثمر بأقل سعر تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم الكبير في مول smart بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم بمساحة 40م تشطيب كامل بالقرب من الحي الحكومي والحي الدبوماسي والمحطة المركزية للمونوريل اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف باقي التفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 136,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061850
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28/6/2020
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27/6/2020
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27/6/2020
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27/6/2020
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اتصل

26/6/2020
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25/6/2020
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