عايز تستثمرامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمارك هيبدا بامتلاك محلك التجارى 31 م تشطيب رخام +محارة بأميز المواقع ب MU23 مابين R3 و R2 بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و أطول برج بأفريقيا باقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد وبانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047439
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