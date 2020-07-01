عايز تزود فرصتك فى الاستثمار تعالى بيراميدز مول

(للبيع)
|زود فرصتك فى الاستثمار وامتلك محلك فى بيراميدز مول بموقع مميز جدا فى العاصمةالادارية امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 وباجمل واجهه بانورامية بمساحت متنوعة وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخلى فرصتك تزيد وامتلك محلك فى بيراميدز مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|273,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062002
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