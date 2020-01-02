عايز تريح اعصابك وتستجم في هدوء امتلك في راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عايز تريح اعصابك وتستجم في هدوء امتلك في راس سدر - في القاهرة مصر

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بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تريح اعصابك وتروح شاليهك في اي وقت في السنة وتستجم في هدوء ورفاهية وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 51,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047418
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2/1/2020
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2/1/2020
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2/1/2020
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1/1/2020
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1/1/2020
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القسم: 

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1/1/2020
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العنوان:

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القسم: 

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1/1/2020
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1/1/2020
صورة الاعلان: ريح بالك وامتلك في green avenue - في القاهرة مصر

ريح بالك وامتلك في green avenue

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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القسم: 

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1/1/2020
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الحق عروض السنة الجديدة وامتلك في العاصمة

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يلا الحق عروض السنة الجديد وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في ارقي كمبوند في العاصمة وجمب ك.
العنوان:

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1/1/2020
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