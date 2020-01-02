عايز تريح اعصابك وتستجم في هدوء امتلك في راس سدر

(للبيع)
|بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تريح اعصابك وتروح شاليهك في اي وقت في السنة وتستجم في هدوء ورفاهية وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047418
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