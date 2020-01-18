عايز تريح اعصابك من الدوشة والزحمة اسكن في العاصمة

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وريح اعصابك من الدوشة والزحمة وجمب شقتك النافورة الراقصة وكيدز اريا وحمامات سباحة ده غير الخدمات اللي تهمك من مطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وخدمات غيرهم كتير ومساحة الشقة 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك شقتك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049514
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