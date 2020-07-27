عايز تروح الجيم كل يوم ويكون جمب بيتك تعالي اسكن في العاصمة

(للتقسيط)
|عايز تروح الجيم كل يوم ويكون جمب بيتك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في zavani وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وتراك للدراجات وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063957
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