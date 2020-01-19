عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

(للبيع)
|حقق حلمك وامتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر 130 م (3 غرف +2حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى +تراس ) تشطيب سوبر لوكس بالقرب من حمامات السباحة ومنطقة ملاهى للاطفال بسعر مغرى جدا وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 واحجز مكانك الان فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049666
68,000 جنيه
175,000 جنيه
63,000 جنيه
52,000 جنيه
159,000 جنيه
62,000 جنيه
69,000 جنيه
202,000 جنيه
180,000 جنيه
190,000 جنيه
161,000 جنيه
68,000 جنيه
51,000 جنيه
57,000 جنيه
64,000 جنيه