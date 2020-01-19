عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

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صورة الاعلان: عايز تحقق حلمك وتمتلك شاليه استلام فورى تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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حقق حلمك وامتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر 130 م (3 غرف +2حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى +تراس ) تشطيب سوبر لوكس بالقرب من حمامات السباحة ومنطقة ملاهى للاطفال بسعر مغرى جدا وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تفكير كلمنا على 01201135481 واحجز مكانك الان فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 208,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049666
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لاسيرينا باي يعني سهر للصبح في راس سدر

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19/1/2020
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انسى همومك واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

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19/1/2020
صورة الاعلان: بتحب الصيد واليخوت امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتحب الصيد واليخوت امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لو بتحب الصيد واليخوت تعالي امتلك في راس سدر وكل يوم هتصتاد وتركب اليخت براحتك وكمان كل الخدمات جمب .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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63,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: لم عيلتك واصحابك وروح استمتعوا في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لم عيلتك واصحابك وروح استمتعوا في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لم عيلتك واصحابك وروحوا استمتعوا بالمصيف في راس سدر مع الالعاب الترفيهية وامتلك شاليهك 75م (2 غرفة+ح.
العنوان:

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18/1/2020
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وصيف طول السنة فى راس .
العنوان:

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18/1/2020
صورة الاعلان: علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص - في جنوب سيناء مصر

علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص

(للبيع)

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

17/1/2020
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صورة الاعلان: شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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17/1/2020
صورة الاعلان: دلوقتى هتستلم شاليهك فى اجمل قرى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

دلوقتى هتستلم شاليهك فى اجمل قرى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: ماتفكرش كتير وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ماتفكرش كتير وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ما تفكرش كتير وتعالى امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر (2 غرفة نوم + حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: استلم فورى وقسط شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم فورى وقسط شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر وقسط براحتك وبدون اى فوائد واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة واجمل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: خليك معانا وامتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

خليك معانا وامتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من اجمل بحر فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: احلي ايام حياتك هتعيشها في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

احلي ايام حياتك هتعيشها في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وهتعيش احلي ايام حياتك مع عيلتك او صحابك وهتروح في اي وقت براحتك طول ايام السنة وكم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه براس سدر وخلي اولادك يطيروا من الفرحة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه براس سدر وخلي اولادك يطيروا من الفرحة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك الخاص في لاسيرينا باي راس سدر وخلي اودلادك فرحانين لانك هتروح في اي وقت وممكن تقضي فيه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر مش زي اي شاليه وهيبقي احلي مصيف مع عيلتك وصحابك وهتروح في اي وقت في السنة وشاليهك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: مصيفك احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي - في جنوب سيناء مصر

مصيفك احلي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في قرية لاسيرينا باي أحلي قرية في راس سدر ومصيفك هيبقي احلي مصيف مع اولادك او اصحابك وك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

14/1/2020
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