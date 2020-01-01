عايز تحقق أكبر عائد استثماري وزيادة على رأس المال؟

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وكمان هتحقق اكبر عائد استثماري هيزود من رأس مالك في وقت قصير وشقتك وسط اللاند سكيب وجمب كل الخدمات حماات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 155م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك واتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047311
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