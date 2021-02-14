عايز تجمع بين شاليه ومستوى عالى من الخدمات مش هتلاقى غير بلو بلو السخنة

(للتقسيط)
|اجمع بين اجمل شاليه ومستوى عالى من الخدمات فى قرية Blue Blue السخنة واستمتع بنادى صحى ورياضى و كافيهات و شاطئ رملى و بحر رائع و امتلك شاليه 100 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس بمقدم 184 الف و الباقى بالتقسيط ع 84 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى مستوى عالى من الخدمات فى Blue Blue السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083852
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