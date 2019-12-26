عايز تبعد عن الزحمة وتعيش في جو هادئ ؟

ايوة خلاص هتبعد عن الزحمة وتعيش في هدوء لما تمتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بكل خدماتك من حمامات سباحة وكيدز اريا ومحلات تجارية و gym و sba وجاكوزي وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994