عايز تبعد عن الزحمة وتعيش في جو هادئ ؟

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: عايز تبعد عن الزحمة وتعيش في جو هادئ ؟ - في القاهرة مصر

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ايوة خلاص هتبعد عن الزحمة وتعيش في هدوء لما تمتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وهتستمتع بكل خدماتك من حمامات سباحة وكيدز اريا ومحلات تجارية و gym و sba وجاكوزي وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046702
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26/12/2019
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25/12/2019
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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25/12/2019
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بسعر متر قليل هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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العنوان:

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القسم: 

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25/12/2019
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افضل فرصة استثمارية هتلاقيها فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: استثمارك ونجاحك في العاصمة - في القاهرة مصر

استثمارك ونجاحك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر في العاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمار ناجح وحياة ترفيهية وجمب كل خدماتك حمامات سباحة وناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: الحق عروض العاصمة وامتلك في green avenue - في القاهرة مصر

الحق عروض العاصمة وامتلك في green avenue

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق العروض قبل فوات الاوان وسط كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: عيش في الروقان والهدوء في green avenue - في القاهرة مصر

عيش في الروقان والهدوء في green avenue

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امتلك شقتك فيgreen avenue العاصمة الادارية الجديدة وعيش في الروقان والهدوء والجو الرائع وشقتك 180م (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

25/12/2019
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العنوان:

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25/12/2019
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