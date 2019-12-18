عايز الخصوصية تعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بحديقة خاصة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة باقل مقدم وبانظمة سداد مختلفة بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع بالخصوصية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045578
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