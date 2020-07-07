عايز اسرع عائد استثمارى تعالى بيراميدز مول

(للبيع)
|امتلك محلك فى بيراميدز مول امام فندق الماسة مباشرة وقريب من الحى الحكومى وخد اكبر عائد استثمارى بالمساحة المناسبة ليك واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باسرع عائد استثمارى فى بيراميدز مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062443
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