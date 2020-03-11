عايز استثمار ونجاح وعائد اكبر كل ده هتلاقيه بمحلك بالعاصمة

(للتقسيط)
|اكبر عائد واستثمار ونجاح هتلاقيه في محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty والمحل بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم ومحلك 60م بالتقسيط المريح وبمقدم بسيط وبدون فوائد يلا مستني ايه اتصل حالا علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055933
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