عايز استثمار ونجاح امتلك مكتب في العاصمة بدون مقدم

(للبيع)
|استثمارك ونجاحك موجودين في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بموقع مميز جدا بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وغيرهم كتير ومكتبك 60م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وكمان هتقسط براحتك اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056251
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