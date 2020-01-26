عايز استثمار ناجح ومربح امتلك محلك التجاري بالعاصمة

(للبيع)
|امتلك محلك التجاري بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأستثمار ناجح ومربح لانه في موقع مميز جدا بمول SIXTY امام وزارة المالية مباشرة وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية واكبر مجمع سينما ومسارح واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومحلك 55م بدون مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|440,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050525
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