عايز استثمار مضمون في العاصمة تعالي امتلك في zavani

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صورة الاعلان: عايز استثمار مضمون في العاصمة تعالي امتلك في zavani - في القاهرة مصر

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عشان تضمن استثمارك في العاصمة الادارية الجديدة وتضمن مستقبل اولادك امتلك في كمبوند zavani بالقرب من المولات التجارية والادارية وكل الخدمات جمب شقتك من حمامات سباحة ومول تجاري وجيم وسبا وكيدز اريا وخدمات غيرها كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 211,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2020
رقم الإعلان: 2061397
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ابتدى حياتك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

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23/6/2020
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23/6/2020
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23/6/2020
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23/6/2020
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بتدور ع الامان ليك ولعيلتك امتلك في zavani بالعاصمة

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23/6/2020
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22/6/2020
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امتلك شقتك بكمبوند ارمونيا بالعاصمة الاداراية

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: استثمر بأفضل المشاريع فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استثمر بأفضل المشاريع فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر الان فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا188م( غرفتين +حمام+ريسبشن +مطلخ +تراس) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: استمتع بحياة جديدة فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع بحياة جديدة فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك واستمتع بحياة جديدة وحقق الرفاهية الى بتحلم بيه شقتك 194م (3غرف+2حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

411,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك باقل مقدم وبدون الفوائد فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك باقل مقدم وبدون الفوائد فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى تقدر تشترى شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند ارمونيا باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: استمتع بالتصميم الايطالى فى كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع بالتصميم الايطالى فى كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة على التصميم الايطالى واقصى حدودو من الرقى وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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اسكن فى العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيا وخليك جمب الطرق الريئسية والدائرى واشترى شقتك 141م(3غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن فى العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيا وخليك جمب الطرق الريئسية والدائرى واشترى شقتك 186م(3غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

22/6/2020
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