عايز استثمار مضمون في العاصمة تعالي امتلك في zavani

عشان تضمن استثمارك في العاصمة الادارية الجديدة وتضمن مستقبل اولادك امتلك في كمبوند zavani بالقرب من المولات التجارية والادارية وكل الخدمات جمب شقتك من حمامات سباحة ومول تجاري وجيم وسبا وكيدز اريا وخدمات غيرها كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر