عايز استثمار مضمون في العاصمة تعالي امتلك في zavani

(للتقسيط)
|عشان تضمن استثمارك في العاصمة الادارية الجديدة وتضمن مستقبل اولادك امتلك في كمبوند zavani بالقرب من المولات التجارية والادارية وكل الخدمات جمب شقتك من حمامات سباحة ومول تجاري وجيم وسبا وكيدز اريا وخدمات غيرها كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061397
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