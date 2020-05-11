عايز استثمار كبير تعالى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|خلى استثمارك كبير وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من طريق السخنة ومطار العاصمة وفندق الماسة شقتك 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) وهتستمتع بكل خدماتك المتكاملة بالتقسيط ع 8 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخلى استثمارك كبير فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059296
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