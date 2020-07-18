عايز استثمار كبير امتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|استثمارك هيكبر بامتلاك محل فى العاصمة الادارية 44 م تشطيب رخام +محارة بالدور الرابع امام فندق الماسة مباشرة وقريب لكل خدماتك اللى ملهاش مثيل Food court و مجمع سينمات و Kids Arena و قاعات إحتفالات و Holo Gram باقل مقدم وباطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063207
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