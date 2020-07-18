عايز استثمار كبير امتلك محلك فى العاصمة الادارية

استثمارك هيكبر بامتلاك محل فى العاصمة الادارية 44 م تشطيب رخام +محارة بالدور الرابع امام فندق الماسة مباشرة وقريب لكل خدماتك اللى ملهاش مثيل Food court و مجمع سينمات و Kids Arena و قاعات إحتفالات و Holo Gram باقل مقدم وباطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى العاصمة الادارية الجديدة