عايز استثمار صح فى راس سدر

(للبيع)
|الاستثمار الصح فى راس سدر بامتلاك شاليه تشطيب سوبر لوكس 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + 2 حمام ) استلام فورى وقريب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات وخدمات تانية كتير بالتقسيط ع 6 سنين وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستثمر صح فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061173
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