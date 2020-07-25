عايز استثمار جديد وبأقل سعر للمتر تعالي ع العاصمة وامتلك محلك

(للتقسيط)
|عايز استثمار جديد ومربح بعائد اكبر تعالي علي العاصمة الادارية الجديدة وامتلك محل في منطقة ال down town في مول smart بجانب منطقة الجامعات العالمية والحي الحكومي وحي الوزارات وحي المال والاعمال ومحلك 60م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|540,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063793
102,000 جنيه
297,000 جنيه
147,000 جنيه
180,000 جنيه
609,000 جنيه
609,000 جنيه
860,000 جنيه
192,000 جنيه
450,000 جنيه
847,000 جنيه
238,000 جنيه
288,000 جنيه
675,000 جنيه
171,000 جنيه
252,000 جنيه