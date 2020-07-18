عايز استثمار تعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

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صورة الاعلان: عايز استثمار تعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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استثمر فى المضمون وامتلك شاليهك فى السخنة 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من كل الخدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة واكوا بارك وخدمات تانية كتير باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 197,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063388
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صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من اكوا بارك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه قريب من اكوا بارك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

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قريب من الاكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +حمام +مطبخ امري.
العنوان:

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141,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: الحق العرض وامتلك شاليه مفروش في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

الحق العرض وامتلك شاليه مفروش في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

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الحق العرض وامتلك حالا شاليه في لاسيرينا السخنة مفروووش يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي تصيف بشنطة هدو.
العنوان:

السويس - مصر
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75,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: استمتع مع لمة العيلة فى المصيف بالسخنه - في السويس مصر

استمتع مع لمة العيلة فى المصيف بالسخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع مع عايلتك فى المصيف فى أجمل قرية بالعين السخنة واشترى شالهيك 155م(3غرف+2حمام +ريسبشن +مطبخ أم.
العنوان:

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175,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: اخرج واستمتع بالمصيف فى أزها السخنة - في السويس مصر

اخرج واستمتع بالمصيف فى أزها السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

اخرج انت واصحابك فى قرية ازها بالعين السخنة وهتلاقى كل ما تحتاجها هناك شالهيك 100م(2غرفه +حمام+ريسبش.
العنوان:

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16/7/2020
صورة الاعلان: خلى وجهتك على كريستال لاجونز فى ازها السخنه - في السويس مصر

خلى وجهتك على كريستال لاجونز فى ازها السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شالهيك فى أزها السخنه وخلى وجهتك على كريستال لاجونز شالهيك 155م(3غرف+2حمام +ريسبشن+مطبخ أمريكى.
العنوان:

السويس - مصر
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176,000 جنيه

16/7/2020
صورة الاعلان: هتصيف مع المشاهير بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

هتصيف مع المشاهير بامتلاك شاليه فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

صيف مع المشاهير فى لاسيرينا بالم بيتش وامتلك شاليه دوبلكس بحديقة 170 م (4 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

365,000 جنيه

15/7/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه دور تانى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك دور تانى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +.
العنوان:

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القسم: 

175,000 جنيه

9/7/2020
صورة الاعلان: صيف طول السنة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

صيف طول السنة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

هتقضى مصيفك طول السنة فى شاليهك فى السخنة قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات شاليهك 110.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: صيف كل يوم في اسيرينا السخنة وانسي هم الويك اند - في السويس مصر

صيف كل يوم في اسيرينا السخنة وانسي هم الويك اند

(للتقسيط)

- في السويس مصر

انسي هم الويك اند وصيف كل يوم في لاسيرينا السخنة وامتلك شاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش - في السويس مصر

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة جمب المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ونهر النيل وبرج القاهرة الت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه باجمل اطلالة ع حمامات السباحة فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه باجمل اطلالة ع حمامات السباحة فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

باجمل اطلالة ع حمامات السباحة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بروف 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه باجمل حديقة فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه باجمل حديقة فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش باجمل حديقة خاصة 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

488,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: بتدور ع شاليه قريب من اكوا بارك تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتدور ع شاليه قريب من اكوا بارك تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات ومطاعم وخدمات تانية كتير 110.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: خليك جمب كل الخدمات الترفيهية وصيف في السخنة - في السويس مصر

خليك جمب كل الخدمات الترفيهية وصيف في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

صيف في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بكل الخدمات الترفيهية البنانا بوت والباراشوت وهتشوف كل يوم الفراعنة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

118,000 جنيه

25/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالتقسيط المريح فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بالتقسيط المريح فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

قسط براحتك وبدون فوائد امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن + .
العنوان:

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القسم: 

155,000 جنيه

23/6/2020
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