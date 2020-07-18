عايز استثمار تعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|استثمر فى المضمون وامتلك شاليهك فى السخنة 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من كل الخدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة واكوا بارك وخدمات تانية كتير باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063388
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