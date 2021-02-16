عامل نظافه

عامل نظافة براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي الاقل – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ( السكن + 3 وجبات + مواصالت ) – 23 يوم عمل و 7 إجازة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100