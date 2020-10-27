عامل نظافه

(فرصة عمل)
|عامل نظافة براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي األقل ( – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ) السكن + 3 وجبات + مواصالات ( – 23 يوم عمل و 7 إجازة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070551
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,500 جنيه
3,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه