(فرصة عمل)
|عامل نظافة براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي األقل ( – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ) السكن + 3 وجبات + مواصالت ( – 23 يوم عمل و 7 إجازة الكود :30102189 للتواصل :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099986
4,500 جنيه
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200 ريال
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30 ريال
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