عامل نظافة براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة ( شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي الأقل ) – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ( السكن + 3 وجبات + مواصلات ) – 23 يوم عمل و 7 إجازة