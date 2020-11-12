عامل نظافة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عامل نظافة براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة ( شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي الأقل ) – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ( السكن + 3 وجبات + مواصلات ) – 23 يوم عمل و 7 إجازة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراهيم
التليفون: 01067602323

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072207
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فنيين صيانة - في القاهرة مصر

فنيين صيانة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنيين صيانة جميع الاقسام والتخصصات ( سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: مصانع لحوم 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700 ج ( - في القاهرة مصر

مصانع لحوم 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700 ج (

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700 ج ( مؤهل متوسط السن من – – 18 : 35 سنة .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,700 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فني - في القاهرة مصر

مطلوب فني

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فني تبريد وتكييف شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الشركة بشرم الشيخ والغردقة – توفير الاق.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: عمال إنتاج - في القاهرة مصر

عمال إنتاج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مبلط عام بجواز عامل - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مبلط عام بجواز عامل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10 مبلط عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 2500 ريال مع توفير الس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

7/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مبيض محارة عام بجواز عامل - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مبيض محارة عام بجواز عامل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10 مبيض محارة خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 2500 ريال مع توفير ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

7/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب 10 فني تبريد وتكيف عام بجواز عامل - في القاهرة مصر

مطلوب 10 فني تبريد وتكيف عام بجواز عامل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10 فني تبريد وتكيف خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 2500 ريال مع تو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

7/11/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل عمال انتاج - في القاهرة مصر

فرصة عمل عمال انتاج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

طلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سل.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: عامل نظافه - في القاهرة مصر

عامل نظافه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عامل نظافة براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: عامل كافتيريا - في القاهرة مصر

عامل كافتيريا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عامل كافيتريا براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او اب.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: عامل زراعه - في القاهرة مصر

عامل زراعه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 3000ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية 12 - %23 يوم عمل و 7 إ.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: عامل كافتيريا - في القاهرة مصر

عامل كافتيريا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عامل كافيتريا براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او اب.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب استورجي - في القاهرة مصر

مطلوب استورجي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة براتب 3500ج ) سكن + 3 وجبات + مواصالت + أسبوع إجازة + 23 يوم شغل .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: مراقب كاميرات - في القاهرة مصر

مراقب كاميرات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مراقبين كاميرات خبرة بموالت القاهرة الكبرى طبقا للتوزيع الجغرافي لشفت 8 ساعات صباحي او مسائي – براتب.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: فني سباكه - في القاهرة مصر

فني سباكه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فني سباك صيانات – راتب 3500ج + سكن + 3 وجبات + مواصالت – العمل 23 يوم – االجازة 7 أيام – تامين صحي +.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

22/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager