(فرصة عمل)
|عامل نظافة براتب 2500ج بشرم الشيخ والغردقة ( شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي الأقل ) – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ( السكن + 3 وجبات + مواصلات ) – 23 يوم عمل و 7 إجازة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراهيم
|التليفون:
|01067602323
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|العنوان:
|- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072207
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