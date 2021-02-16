عامل مغسله

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تفاصيل الإعلان
عامل مغسلة - مكوجي مؤهل متوسط علي الاقل . بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - السن من 18 : 30 سنة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01001768722

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العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084117
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16/1/2021
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