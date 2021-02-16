عامل مغسله

عامل مغسلة - مكوجي مؤهل متوسط علي الاقل . بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - السن من 18 : 30 سنة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100