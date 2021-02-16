عامل مغسله

(فرصة عمل)
|عامل مغسلة - مكوجي مؤهل متوسط علي الاقل . بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - السن من 18 : 30 سنة التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01001768722
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084117
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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37,000 جنيه
1,500 ريال
2,000 جنيه