(فرصة عمل)
|عامل مغسلة - مكوجي ( مؤهل متوسط علي الأقل ) بشرم الشيخ والغردقة - براتب 3000ج + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - السن من 18 : 30 سنة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) - أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056506
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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2,000 جنيه
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اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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