عامل مغسلة - مكوجي مؤهل متوسط علي الاقل ( بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية مرتين في السنة + تأمين صحي + تأمين اجتماعي + زيادة سنوية 12% السن من 18 : 30 سنة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism