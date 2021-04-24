مطلوب لمجموعة مزارع كبرى بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية عامل مزرعة دواجن خبرة لاتقل عن ( 3 ) سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءًا