عامل مزرعة دواجن

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجموعة مزارع كبرى بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية عامل مزرعة دواجن خبرة لاتقل عن ( 3 ) سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءًا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096460
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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب نجارين موبيليا للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب نجارين موبيليا للعمل بالسعودية

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- في الجيزة مصر

مطلوب نجارين موبيليا للعمل بالسعودية الحضور للتنفيذ فورا 01002446274 شركة الاسكورة للسفريات ترخيص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب مبلطين سيراميك للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مبلطين سيراميك للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مبلطين سيراميك للعمل بالسعودية الحضور للتنفيذ فورا 01002446274 شركة الاسكورة للسفريات ترخيص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكى ديزل شاحنات للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكى ديزل شاحنات للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكى ديزل شاحنات للعمل بالسعودية الحضور للتنفيذ فورا 01002446274 شركة الاسكورة للسفريات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/3/2021
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