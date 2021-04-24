(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة مزارع كبرى بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية عامل مزرعة دواجن خبرة لاتقل عن ( 3 ) سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءًا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096460
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل