عامل كافيتريا بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عامل كافيتريا براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ( شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي الأقل ) – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ( السكن + 3 وجبات + مواصلات ) – 23 يوم عمل و 7 إجازة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسلام محمد
التليفون: 01092211017

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العنوان: - حمامات القبة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/3/2020
رقم الإعلان: 2056509
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