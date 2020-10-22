عامل كافتيريا

عامل كافيتريا براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي الاقل ( – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ) السكن + 3 وجبات + مواصالت ( – 23 يوم عمل و 7 إجازة