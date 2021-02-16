عامل زراعه

عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 2500ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية 12% - 23 يوم عمل و 7 إجازة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الاقل التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100