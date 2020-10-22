عامل زراعه

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تفاصيل الإعلان
عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 3000ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية 12 - %23 يوم عمل و 7 إجازة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي األقل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ريهام
التليفون: 01090409822

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العنوان: - مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/10/2020
رقم الإعلان: 2070209
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13/10/2020
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2/9/2020
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