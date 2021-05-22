عامل زراعة

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تفاصيل الإعلان
عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 2500ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية 12 % 23 يوم عمل و 7 إجازة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الاقل الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094580
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العنوان:

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اتصل

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