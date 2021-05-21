(فرصة عمل)
|عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 3000ج – تامين صحي واجتماعي + زيادة سنوية %12 - 23 يوم عمل و 7 إجازة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي األقل الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094472
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3,000 جنيه
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2,000 جنيه
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