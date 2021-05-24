عامل زراعة بشرم الشيخ والغردقة براتب 2500ج – تأمين صحي واجتماعي + زيادة سنوية 12 % 23 يوم عمل و 7 إجازة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الاقل الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism