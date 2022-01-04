عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية خبرة في مجال النظافة المنزلية ورعاية المسنين وتربية الاطفال مربية. عاملة نظافة. جليسة مسنين تبحث عن عمل مقيمة وبدون اقامة. تجيد اعمال المطبخ و الطهي والنظافة المنزلية ورعاية ومجالسة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتخدم وترعى المسنين والمسنات رعاية كاملة وتقوم بتلبية جميع طلباتهم وتقديم الطعام و الشراب والأدوية وجميع الخدمات اللتي يحتاجها كبار السن و تجيد تربية الاطفال ورعايتهم في جميع مراحلهم العمرية تعمل بنظام الشيفتا