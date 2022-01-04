(للبيع)
|عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية خبرة في مجال النظافة المنزلية ورعاية المسنين وتربية الاطفال مربية. عاملة نظافة. جليسة مسنين تبحث عن عمل مقيمة وبدون اقامة. تجيد اعمال المطبخ و الطهي والنظافة المنزلية ورعاية ومجالسة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتخدم وترعى المسنين والمسنات رعاية كاملة وتقوم بتلبية جميع طلباتهم وتقديم الطعام و الشراب والأدوية وجميع الخدمات اللتي يحتاجها كبار السن و تجيد تربية الاطفال ورعايتهم في جميع مراحلهم العمرية تعمل بنظام الشيفتا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة
|التليفون:
|01110027827
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|العنوان:
|نخدم جميع المحافظات- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117843
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