عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية خبرة في مجال النظافة المنزلية ورعاية المسنين وتربية الاطفال مربية. عاملة نظافة. جليسة مسنين تبحث عن عمل مقيمة وبدون اقامة. تجيد اعمال المطبخ و الطهي والنظافة المنزلية ورعاية ومجالسة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتخدم وترعى المسنين والمسنات رعاية كاملة وتقوم بتلبية جميع طلباتهم وتقديم الطعام و الشراب والأدوية وجميع الخدمات اللتي يحتاجها كبار السن و تجيد تربية الاطفال ورعايتهم في جميع مراحلهم العمرية تعمل بنظام الشيفتا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة
التليفون: 01110027827

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: نخدم جميع المحافظات- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117843
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فنين ميكانيكا

مطلوب فنين ميكانيكا

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه صيانه كبري فنين ميكانيكا ديزل معدات ثقيله خبره 3 سنوات علي الاقل شرط المعامله الحسنه وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: للبيع طلمبة أعماق غاطسة/ إيطالية الصنع/ كبراري٥ 50حصان

للبيع طلمبة أعماق غاطسة/ إيطالية الصنع/ كبراري٥ 50حصان

(للبيع)

طلمبة أعماق غاطسة/ إيطالية الصنع/ كبراري/ 50 حصان/ 5 مراحل / 8 بوصة. مستعمل بحالة جيدة جدا . تقترب.
العنوان:

أسوان - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: سعر تكييف ال جي ارت كول بارد ساخن 2022

سعر تكييف ال جي ارت كول بارد ساخن 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 في الصداقة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: اقوى العروض على تكييف ميديا 2022

اقوى العروض على تكييف ميديا 2022

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 خايف على ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: بدلة حارس الامن - يونيفورم شركات الامن

بدلة حارس الامن - يونيفورم شركات الامن

(للبيع)

بدلة حارس الامن - يونيفورم شركات الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركات تفصيل يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات

يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات

(للبيع)

يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: خصومات علي الاثاث المكتبي

خصومات علي الاثاث المكتبي

(للبيع)

📣 عروض #ام_بي_جروب مبتخلصش 📣 خصومتنا مش بتخلص ودايماً بنحب نتحدى الكل بالخامة والجو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: محامي قضايا جنح في مصر

محامي قضايا جنح في مصر

(للبيع)

مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في لقضايا الجنح بمعني قضايا العقوبات البسيطه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: الجبارة الانجليزى.ايجارجيب جراند شيروكي|ليموزين مصر

الجبارة الانجليزى.ايجارجيب جراند شيروكي|ليموزين مصر

(للإيجار)

استئجرمع ليموزين مصر،لا تحمل هم السفر مرة أخرى لأي مكان. تمتع معنا بأفضل الرحلات من وإلى جميع المحا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية

عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية

(للبيع)

عاملة نظافة منزلية امينة ونشيطة وملتزمة تبحث عن عمل لدى اسرة كريمة و راقية خبرة في مجال النظافة المن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

350 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد ماء وعداد كهرباء3 فاز للإيجار.
العنوان:

القاهرة - مصر

50,000 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد ماء وعداد كهرباء3 فاز امكانيه.
العنوان:

القاهرة - مصر

50,000 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: بخبرتنا الواسعة فى مصر هنوفر لك أفضل العمالة المنزلية المدربة

بخبرتنا الواسعة فى مصر هنوفر لك أفضل العمالة المنزلية المدربة

(طلب عمل)

بخبرتنا الواسعة فى مصر هنوفر لك أفضل العمالة المنزلية المدربة على كفاءة في العمل *بنوفر كل الحقوق .
العنوان:

الجيزة - مصر

500 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: هل أنت في حاجة إلى وكالة تسويق رقمي لـ عمل تسويق الكتروني لشركتك؟

هل أنت في حاجة إلى وكالة تسويق رقمي لـ عمل تسويق الكتروني لشركتك؟

(للاستثمار)

إذا كان الأمر كذلك، اسمح لنا بالمساعدة. نحن وكالة تسويق متكاملة الخدمات تم إنشاؤها لمساعدة أصحاب الأ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/1/2022
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager