عاملة منزل اثيوبية اندونسية ومصرية ترغب بالعمل فورا

(Job request)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
عاملة منزل اثيوبية اندونسية ومصرية ترغب بالعمل فورا 01151800999 ملتزمات اميناات بكامل الضمانات مدربات لادارة منزلك .خبرة في مجال النظافة والطبخ و تربية الاطفال وراعية المسنين لجميع الحالات القعيدة والمتحركة خدمات تمريض منزلي متوفرة ايضا العمل اقامة او شيفتات نهارية او ليلية وذلك للاسر فقط للتواصل الاتصال علي الارقام التاليه : 01234505999 / 01151800999 / 01017902000 / 01557760999
Contact The Advertiser:
Contact Name: الوطنية للخدمات
Telephone: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2247999
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: لدينا أفضل الشغالات والمربيات وجليسات المسنين لكافة المحافظات - in Cairo Egypt

لدينا أفضل الشغالات والمربيات وجليسات المسنين لكافة المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

نعلن نحن مكتب ( الوطنية) عن وجود عاملات منزل من الجنسيات التالية: (الفلبين - سريلانكا - اوغندا - .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

29/10/2023
Ad Photo: خدم وشغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لجميع المحافظات - in Cairo Egypt

خدم وشغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لجميع المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

خدم وشغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لجميع المحافظات01151800999 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار .
Location:

Cairo - Egypt

200 Pound

25/10/2023
Ad Photo: راعيات مسنين عاملات نظافة ومربيات نوفرها لجميع المحافظات - in Cairo Egypt

راعيات مسنين عاملات نظافة ومربيات نوفرها لجميع المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

راعيات مسنين عاملات نظافة ومربيات نوفرها لجميع المحافظات01017902000 الوطنية ترحب بعملائها الكرام وتو.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

23/10/2023
Ad Photo: نوفرأمهر شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات - in Cairo Egypt

نوفرأمهر شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

نوفرأمهر شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات01234505999 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصر.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

22/10/2023
Ad Photo: مكتب شغالات مربيات جليسات مسنين لكافة المحافظات - in Cairo Egypt

مكتب شغالات مربيات جليسات مسنين لكافة المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

مكتب شغالات مربيات جليسات مسنين لكافة المحافظات 01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبيا _ .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

21/10/2023
Ad Photo: ظ†ظ…ط¯ظƒظ… ط¨ط§ظ„ط´ط؛ط§ظ„ط§طھ ط±ط§ط¹ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط¨ظٹط¨ظٹط³ظٹطھط± ظ„ظƒط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ - in Cairo Egypt

ظ†ظ…ط¯ظƒظ… ط¨ط§ظ„ط´ط؛ط§ظ„ط§طھ ط±ط§ط¹ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ط¨ظٹط¨ظٹط³ظٹطھط± ظ„ظƒط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ

(Job request)

- in Cairo Egypt

نمدكم بالشغالات راعيات المسنين و البيبيسيتر لكافة المحافظات01234505999 نوفر خادمات وشغالات مربيات اط.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

18/10/2023
Ad Photo: جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات - in Cairo Egypt

جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليس.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

16/10/2023
Ad Photo: شغالة جليسة مسنين وبيبيسيتر من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات - in Cairo Egypt

شغالة جليسة مسنين وبيبيسيتر من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

شغالة جليسة مسنين وبيبيسيتر من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01151800999 شغالات فى مصر نوفر عمالة م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

15/10/2023
Ad Photo: الوطنية لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - in Cairo Egypt

الوطنية لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

الوطنية لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لكل المحافظات01151800999 نوفر لكافة المحافظات الم.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

14/10/2023
Ad Photo: خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان - in Cairo Egypt

خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن مكتب شغالات في الاسكندرية، وترغب في البحث عن مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة في مهنتهم لع.
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

11/10/2023
Ad Photo: اطلبي الشغالات الصح لتنظيف بيتك من المكان الصح_كوين سيرفيس - in Cairo Egypt

اطلبي الشغالات الصح لتنظيف بيتك من المكان الصح_كوين سيرفيس

(For Sale)

- in Cairo Egypt

نوفر لكم خادمات فلبينيات ، حبشيات ، اوغنديات ، كينيات ، اى جنسية اخرى اسيوية او افريقية خدم و شغالات.
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

11/10/2023
Ad Photo: ظ†ظˆظپط± ظ„ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ ط§ظ„ط´ط؛ط§ظ„ط§طھ ظˆط¬ظ„ظٹط³ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ„ظ…ط±ط¨ظٹط§طھ - in Cairo Egypt

ظ†ظˆظپط± ظ„ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ ط§ظ„ط´ط؛ط§ظ„ط§طھ ظˆط¬ظ„ظٹط³ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ„ظ…ط±ط¨ظٹط§طھ

(Job request)

- in Cairo Egypt

نوفر لجميع المحافظات الشغالات وجليسات المسنين والمربيات 01017902000 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى ت.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Dollar

11/10/2023
Ad Photo: نوفر افضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين بالضمانات - in Cairo Egypt

نوفر افضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين بالضمانات

(Job request)

- in Cairo Egypt

نوفر افضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين بالضمانات خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا نقدم حلول متكاملة لا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

10/10/2023
Ad Photo: مطلوب عاملة نظافة يفضل قرب السكن من مدينة اكتوبر - in Cairo Egypt

مطلوب عاملة نظافة يفضل قرب السكن من مدينة اكتوبر

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب عاملة نظافة منزلية تحت ٣٥سنة قىب السكن من مدينة ٦كتوبر.
Location:

Cairo - Egypt

300 Pound

5/10/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager