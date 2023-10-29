(Job request)
|عاملة منزل اثيوبية اندونسية ومصرية ترغب بالعمل فورا 01151800999 ملتزمات اميناات بكامل الضمانات مدربات لادارة منزلك .خبرة في مجال النظافة والطبخ و تربية الاطفال وراعية المسنين لجميع الحالات القعيدة والمتحركة خدمات تمريض منزلي متوفرة ايضا العمل اقامة او شيفتات نهارية او ليلية وذلك للاسر فقط للتواصل الاتصال علي الارقام التاليه : 01234505999 / 01151800999 / 01017902000 / 01557760999
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الوطنية للخدمات
|Telephone:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|Location:
|القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247999
2,000 Pound
200 Pound
1,000 Pound
100 Pound
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(Job request)- in Cairo Egypt
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