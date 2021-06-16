عاجل مقابلات #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف بترخيص رقم 875 عن اجراء مقابلات للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات لفروعها بالرياض – القصيم – المدينة – الخرج #صيادلة حاصلين على البرومتريك او مصنف ومسجل في الهيئه السعودية للتخصصات الصحية. المقابلات يومي الاحد ٢٠/٦/٢٠٢١ والاثنين ٢١/٦/٢٠٢١ بمقر الشركة الامتيازات - رواتب مجزية + نسبة - سكن- تذاكر طيران- تأمين- اجازة مدفوعة برجاء إرسال الطلبات على البريد التالي موضحا الوظيفة فى خانة الـ (subject) omar_jobs@yahoo.com