عاجل مقابلات #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف بترخيص رقم 875 عن اجراء مقابلات للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات لفروعها بالرياض – القصيم – المدينة – الخرج #صيادلة حاصلين على البرومتريك او مصنف ومسجل في الهيئه السعودية للتخصصات الصحية. المقابلات يومي الاحد ٢٠/٦/٢٠٢١ والاثنين ٢١/٦/٢٠٢١ بمقر الشركة الامتيازات - رواتب مجزية + نسبة - سكن- تذاكر طيران- تأمين- اجازة مدفوعة برجاء إرسال الطلبات على البريد التالي موضحا الوظيفة فى خانة الـ (subject) omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى الإسكندرية- اﻹسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/6/2021
رقم الإعلان: 2097439
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صورة الاعلان: مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج - في الإسكندرية مصر

مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول الخليج

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

عاجل مقابلات الجمعة 18 يونيو 2021 مطلوب #اخصائى_تغذية #مندوب_طبى لشركة رائدة في مجال التغذية بدول ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/6/2021
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