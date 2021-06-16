عاجل مقابلات #صيادلة للعمل بكبرى الصيدليات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف بترخيص رقم 875 عن اجراء مقابلات للتخصص التالى للعمل بكبرى الصيدليات لفروعها بالرياض – القصيم – المدينة – الخرج #صيادلة حاصلين على البرومتريك او مصنف ومسجل في الهيئه السعودية للتخصصات الصحية. المقابلات يومي الاحد ٢٠/٦/٢٠٢١ والاثنين ٢١/٦/٢٠٢١ بمقر الشركة الامتيازات - رواتب مجزية + نسبة - سكن- تذاكر طيران- تأمين- اجازة مدفوعة برجاء إرسال الطلبات على البريد التالي موضحا الوظيفة فى خانة الـ (subject) omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى الإسكندرية- اﻹسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097439
(فرصة عمل)- في الإسكندرية مصر
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