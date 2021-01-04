عاجل مطلوب Senior ASP.NET CORE developer لكبرى شركات المطاعم بالرياض - السع

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالرياض - السعودية #Senior ASP.NET CORE developer for ERP solution شروط التقديم على الوظيفة - مطور ASP.NET CORE MVC يمكنه تطوير ودعم التطبيقات الحالية - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال - طبيعة التعاقد - راتب مجزى - الشركة تتحمل (السكن - إقامة - إنتقالات - تأمين طبي – تأشيرة – تذاكر الطيران ) للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال رساله على الواتس أب