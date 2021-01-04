عاجل مطلوب Senior ASP.NET CORE developer لكبرى شركات المطاعم بالرياض - السع

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالرياض - السعودية #Senior ASP.NET CORE developer for ERP solution شروط التقديم على الوظيفة - مطور ASP.NET CORE MVC يمكنه تطوير ودعم التطبيقات الحالية - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال - طبيعة التعاقد - راتب مجزى - الشركة تتحمل (السكن - إقامة - إنتقالات - تأمين طبي – تأشيرة – تذاكر الطيران ) للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وتحديد الخبرات بالتواريخ cv مع ذكر الوظيفه المقدم عليها للتواصل 01090652223 او ارسال رساله على الواتس أب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078820
4,500 جنيه
1,500 ريال
اتصل
اتصل
1 جنيه
اتصل